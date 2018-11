Fiese Aktion beim 2:3 in Dortmund: Bierdusche für Bayern-Bosse

Fiese Aktion beim 2:3 in Dortmund

Canossa-Gang: Die Bayern-Bosse schreiten nach der Niederlage in Dortmund über den Platz Richtung Kabine. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Bierduschen haben beim FC Bayern Tradition. In der Regel gibt es dann aber etwas zu feiern. Über die jüngste Bierduschen waren die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummennige dagegen gar nicht erfreut.

Es war nicht der Tag von Bayern München. Den Bundesliga-Gipfel bei Tabellenführer Borussia Dortmund trotz zweimaliger Führung verloren und jetzt sieben Punkte Rückstand auf den BVB - kein Wunder, dass der Tross des FC Bayern die Stätte der Niederlage so schnell wie möglich verlassen wollte.

Noch am Abend ging es per Flugzeug zurück nach München. Doch bis es so weit war, mussten die Bayern-Bosse noch einen Canossagang antreten. Als Präsident Uli Hoeneß und Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge über den Platz Richtung Kabine schritten, gab es von den Rängen ein gellendes Pfeifkonzert. Die aufgeheizte Stimmung im Signal Iduna Park hatten Hoeneß und Rummenigge schon während des Spiels beim 3:2-Siegtor von Paco Alcacer zu spüren bekommen.