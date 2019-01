Lob für Transfergerücht Hudson-Odoi: Aufholjagd auf Dortmund steht für Kovac über allem

München Das wichtigste Ziel von Niko Kovac für 2019 lautet: Den Druck auf Dortmund erhöhen. Der FC Liverpool muss erstmal hinten anstehen. Eine Warnung gibt es für die Stars, Zurückhaltung bei einer Spekulation.

Auf der Agenda 2019 hat Borussia Dortmund für Niko Kovac Priorität. Bei der Jagd auf den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga muss auch der Champions-League-Knaller gegen den FC Liverpool in den ersten Wochen des Jahres in den Hintergrund rücken. „Wir müssen zusehen, dass wir bis zu dem Spiel gegen Liverpool in der Bundesliga unsere Hausaufgaben machen. Ich kann nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen“, erklärte der Münchner Coach im Trainingslager in Katar.