FC Bayern München: Arsene Wenger rät zur Gelassenheit

München Der FC Bayern München durchlebt keine einfachen Zeiten, weil der Erfolg ausbleibt. Ein alter Bekannter hat einen guten Rat.

Trainerlegende Arsene Wenger hat dem FC Bayern München den Ratschlag gegeben, gelassen mit der aktuellen sportlichen Krise in der Fußball-Bundesliga umzugehen. „Ich bin wie viele in Deutschland etwas überrascht über diese Situation, aber ich mache mir keine Sorgen um den FC Bayern“, sagte der 68 Jahre alte Franzose am Samstagabend nach dem Abschiedsspiel seines langjährigen Spielers Per Mertesacker in Hannover. „Das Wichtigste ist jetzt, dass man innerhalb des Vereins Ruhe und Stabilität behält.“