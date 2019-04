Ausgerechnet Samstag : Bayern-Bosse schimpfen über Boateng-Party

München Jerome Boateng lädt für Samstagabend zu einer Party. Wenige Stunden vorher spielen die Bayern gegen Dortmund um die Meisterschaft. Entsprechend emotional wird der Termin für die geplante Feier diskutiert.

Eine geplante Feier des Magazins von Bayern-Profi Jerome Boateng (30) nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund sorgt in München schon im Vorfeld für Diskussionen. „Ich persönlich hätte diese Party nicht angesetzt“, sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

In einer Münchner Diskothek soll es am Samstagabend ein Event von Boatengs Hochglanzmagazin „Boa“ geben. Kovac wies darauf hin, dass es eine Agentur gebe, die diese Sache organisiere. „Jeder kann in der Freizeit entscheiden, was er macht“, sagte der Coach mit Blick auf seine Spieler.