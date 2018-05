„Das fühlt sich schon extrem schlecht an, wie die Saison jetzt endet“, sagte Kapitän Thomas Müller und ärgerte sich noch mal über den beim 1:3 am Samstag gegen Eintracht Frankfurt von Schiedsrichter Felix Zwayer versagten Elfmeter in der Nachspielzeit. Die Mannschaft wolle jetzt aber versuchen, „tapfer zu sein.“