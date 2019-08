Alle vier Minuten ein Tor : FC Bayern mit 23:0-Schützenfest - Debüt für Hernández

Rottach-Egern Der FC Bayern München hat in einem Freundschaftsspiel im Trainingslager die Zuschauer mit einem Schützenfest erfreut. Der Rekordtransfer kam zu seinem Debüt.

Beim Debüt von Lucas Hernández gewann der Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit 23:0 (11:0) gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse. Vor 2500 Zuschauern erzielten Corentin Tolisso (4), Robert Lewandowski (3), Leon Goretzka (3), Kwasi Okyere Wriedt (3), Thomas Müller (3), Renato Sanches (2), Sarpreet Singh, Serge Gnabry, Alexander Nollernberger und Leon Dajaku die Tore am Sportplatz in Rottach-Egern. Dazu erzielten die Gastgeber ein Eigentor.