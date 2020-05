Laut Medienberichten : FC Bayern bot Hernandez zum Kauf an

München Bundesliga-Rekordtransfer Lucas Hernandez steht nach nur 16 Spielen für Bayern München offenbar schon wieder zu Verkauf. Der 80 Millionen teure Abwehrspieler soll mehreren europäischen Topklubs angeboten worden sein.

Sowohl in den Verhandlungen mit Manchester City um Nationalspieler Leroy Sane, als auch bei Inter Mailand, mit dem die Bayern wegen Leihspieler Ivan Perisic in Verbindung stehen, sei der Name Hernandez gefallen. Weil der Transfermarkt wegen der Coronakrise aktuell weitgehend still steht, sei es jedoch noch nicht konkret geworden.