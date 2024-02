Bayern in der Krise Tuchel und die „Kunst, wieder positiv zu sein“

Thomas Tuchel leitete hinter verschlossenen Türen das Training an der Säbener Straße als wäre nichts gewesen. Dabei befand sich der große FC Bayern nach der nächsten Demütigung an diesem Montagvormittag im Ausnahmezustand. Der schwer angeschlagene Trainer geht mit einem halbherzigen Treuebekenntnis in die Wochen der Wahrheit, die größte Krise seit Jahren erschüttert den Rekordmeister in seinen Grundfesten. Der Druck auf Tuchel, aber auch auf die Stars um Joshua Kimmich, Leroy Sane oder Leon Goretzka wird immer größer.