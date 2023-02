DFB-Pokal gegen Mainz Härtetest für das System Nagelsmann

Augenblicklich reicht den Gegnern der vermeintlich so Unantastbaren ein kompaktes Abwehrspiel, um die bayerische Auswahl an Hochbegabten in eine ideenlose Breitwandbelagerung des Strafraums ohne großen Chancen-Ertrag zu zwingen. Auf der anderen Seite genügt in der Regel ein konzentrierter Vorstoß durch freundlich gelockerte Münchner Abwehrreihen für den Torerfolg – zuletzt sehr eindrucksvoll von Eintracht Frankfurt vorgeführt. Der aufstrebende Gast vom Main erzielte seinen Treffer bei einem Angriff in 2:6-Unterzahl. Da bekam nicht nur Vorstandschef Oliver Kahn auf der Ehrentribüne der Münchner Arena ein ziemlich dickes Gebiss.