Entscheidung laut Tuchel noch nicht gefallen Bayern nimmt wohl Abstand von Boateng-Verpflichtung

Und so wird Tuchel wohl mindestens bis zum Winter weiter mit den Spielern arbeiten müssen, die er hat. Die Lehren aus dem 2:2 in Leipzig am vergangenen Samstag und dem knappen 2:1 beim FC Kopenhagen unter der Woche sind klar: In der Defensive mangelt es noch zu häufig an Stabilität, in der Offensive an Kreativität.