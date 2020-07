Salihamidzic bekräftigt : „Sehr gute Gespräche“ mit Sané und City

München Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat die Gespräche mit Leroy Sané und dessen Management bestätigt. Einen Vollzug des Transfers von Manchester City an die Isar konnte er aber noch nicht vermelden.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic will den sich abzeichnenden Transfer von Leroy Sané zu Bayern München noch nicht bestätigen. "Wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem Management von Leroy und Manchester City, das kann ich bestätigen. Aber jetzt müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden", sagte Salihamidzic am Mittwoch.