Sonderrolle für den Fußball? : Bayern-Coach Flick schimpft über Politik und Corona-Experte Lauterbach

München Bayern-Trainer Hansi Flick platzt angesichts der Diskussion um Corona-Sonderregeln für den Profifußball und der Kritik am Katar-Trip von Bayern München der Kragen. Der Coach attackiert die Politik und "sogenannte Experten" wie Karl Lauterbach. Der reagiert auf die Vorwürfe.

Hansi Flick scherzte gut gelaunt über das "Faschingsoutfit" von Thomas Müller , doch beim Namen Karl Lauterbach platzte dem Trainer von Bayern München plötzlich der Kragen. Statt ewig Kritik an der Sonderrolle des Fußballs zu üben, sollten sich die Politik und "sogenannte Experten" wie der SPD-Mann jetzt doch bitte endlich mal "zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann Licht am Ende des Tunnels sieht", schimpfte Flick: "Das ist aktuell zu wenig."

Der Münchner Erfolgscoach redete sich vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Montag (20.30 Uhr/DAZN) regelrecht in Rage. Er habe das Gefühl, "dass jeder aus der Situation seinen Profit schlagen will und darauf schaut: Wie kann er bei der nächsten Wahl ein paar Prozentpunkte mehr machen", führte Flick sichtlich aufgebracht aus: "Das ist weit an dem vorbei, was sie als Aufgabe haben: Gemeinsam zu arbeiten, dass es irgendwann zu einer Normalität kommt." Flicks Ausbruch wirkte nicht kalkuliert, vielmehr schien bei ihm lange Aufgestautes auszubrechen.