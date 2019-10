„Kreuzband beschädigt“ : DFB-Spieler Süle vor langem Ausfall - EM in Gefahr?

Augsburg Titelverteidiger Bayern München muss womöglich länger auf Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Laut Trainer Niko Kovac hat sich der Nationalspieler wohl schwer verletzt. Ist das Kreuzband beschädigt, könnte sogar die EM im nächsten Jahr betroffen sein.

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle steht vor einer langen Verletzungspause. Der Abwehrspieler zog sich beim 2:2 (1:1) seines FC Bayern am Samstag in Augsburg eine schwere Knieverletzung zu. „Das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass das Kreuzband beschädigt ist“, berichtete der Münchner Trainer Niko Kovac. „Jetzt müssen wir schauen, inwieweit noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen wurden.“ Kreuzbandrisse im Fußball ziehen gewöhnlich Zwangspausen von rund einem halben Jahr nach sich.