Trainer des FC Bayern : Das sagt Flick zu seiner Zukunft

München Hansi Flick geht mit der Ungewissheit über seine Zukunft als Trainer des FC Bayern München über das Saisonende hinaus weiterhin souverän um.

„Wie es kommt, das steht in den Sternen. Ich lebe in der Gegenwart“, sagte der 54-Jährige wenige Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in London gegen den FC Chelsea, das auch für ihn persönlich sehr bedeutsam ist.