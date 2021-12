Kuriose Szene beim Bayern-Sieg : Darum verschwand Benjamin Pavard plötzlich vom Spielfeld

München Eigentlich wollte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann einen anderen Spieler auswechseln, weil sein Verteidiger Benjamin Pavard aber plötzlich vom Platz verschwand musste er umplanen – und erklärte die kuriose Szene nach dem Spiel.

Bayern-Profi Benjamin Pavard hat beim Münchner Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg für eine kuriose Szene gesorgt. In der Allianz Arena lief am Freitagabend die 83. Spielminute, als der französische Fußball-Weltmeister nach einem Zuspiel an der Seitenlinie plötzlich in Richtung Katakomben rannte und kurzzeitig verschwand.