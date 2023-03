Spitzenspiel der Bundesliga Was für den BVB spricht – und was für den FC Bayern

Spielbilanz Die jüngere Geschichte von Auftritten der Dortmunder in München wird in der Borussia-Zentrale sicher nicht so gern studiert. Der letzte Sieg in der Arena in Fröttmaning liegt neun Jahre zurück. Nur die älteren BVB-Fans erinnern sich daher an das 3:0 und die Tore von Henrikh Mkhitaryan, Marco Reus und Jonas Hofmann. Danach gab es acht Niederlagen, die zum Teil deftig ausfielen. 6:33 lautet das Ergebnis nach Treffern.