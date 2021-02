FC Bayern : Auch Weltmeister Pavard positiv getestet

München Nach Javi Martinez, Leon Goretzka und Thomas Müller muss Bayern München innerhalb kurzer Zeit den nächsten Profi wegen eines positiven Coronatests ersetzen.

Nächster Coronafall beim FC Bayern: Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestätigte am Donnerstagmorgen, dass nach Thomas Müller auch der französische Weltmeister Benjamin Pavard positiv getestet wurde. "Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dem Abwehrspieler geht es gut", hieß es in einer Mitteilung der Münchner über den Siegtorschützen bei der Klub-WM.