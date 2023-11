Bayern-Coach unversöhnlich Tuchel hat kein Interesse an Gin Tonic mit Matthäus

Nach dem Zwist mit Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel kein Interesse an einer privaten Aussprache. „Ich habe genug zu tun in meinem Job“, sagte Tuchel nach dem 4:0 bei Borussia Dortmund am Samstag bei Bild TV. Mit Fernsehexperten mache er normalerweise keine privaten Treffen. Auf die Frage, ob er mit Matthäus wieder einen Gin Tonic trinken werde, sagte der Münchner Coach: „Ich trinke keinen Alkohol während der Saison.“