Englischer Medienbericht : Bale möglicher Kandidat beim FC Bayern

München Mats Hummels geht und Gareth Bale kommt? Ein englisches Boulevardblatt schreibt von einer möglichen Leihe des walisischen Nationalstürmers.

In einem am Sonntag von mehreren Internetportalen veröffentlichten Video sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic: „Wir wollen einiges tun auf dem Transfermarkt.“ Dafür habe man aber noch Zeit und müsse entspannt bleiben. „Auf dem Transfermarkt gilt es, die Geduld zu wahren, abzuwarten und zu sehen, was möglich ist“, sagte der 42-Jährige am Rande einer Veranstaltung auf Sardinien.