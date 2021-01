„Natürlich haben Sie gelacht!“ : Thomas Müller streitet nach Pokal-Pleite mit Reporterin

Kiel Die Stimmung war beim FC Bayern München nach dem Aus im DFB-Pokal bei Holstein Kiel alles andere als gut. Bayern-Profi Thomas Müller lieferte sich ein kurioses Wortgefecht mit einer Reporterin, Coach Hansi Flick war geschockt.

Thomas Müller is not amused. Aber auch doofes Gekicher der Reporterin... #sielachen #KSVFCB pic.twitter.com/lVf2xydhOX

Münchens Trainer Hansi Flick will nach der Überraschungspleite erst gar kein Krisengerede aufkommen lassen. „Im Moment ist das so ein Lauf, den wir haben. Wir müssen jetzt nach vorne schauen, wir müssen viel Arbeiten. Es gibt auch keine Entschuldigung mehr“, sagte Flick nach dem 5:6 im Elfmeterschießen und dem Scheitern schon in der zweiten Runde am Mittwochabend. „Natürlich ist das ein Schock, wir sind enorm enttäuscht.“