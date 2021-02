Blick hinter die Kulissen : Amazon Prime dreht Dokumentation über FC Bayern

München Im Herbst erscheint beim Streamingdienst Amazon Prime Video eine Dokumentation über den FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister gewährt dabei tiefe Einblicke in den Verein.

Einen ähnlichen Einblick hatte zuvor schon der "ewige" Münchner Bundesliga-Rivale in "Inside Borussia Dortmund" gewährt. In der englischen Premier League öffneten sich in der Reihe "All or Nothing" die Topklubs Manchester City um den früheren Bayern-Coach Pep Guardiola und Tottenham Hotspur.