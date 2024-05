„Der Eine für alle“ Vincent Kompany startet seine Trainermission beim FC Bayern

Vincent Kompany hatte die Hände lässig in den Taschen seiner schwarzen Hose und ein Lächeln im Gesicht, als er entschlossen die große Bühne beim FC Bayern betrat. Um 11.01 Uhr startete der junge Belgier am Donnerstag in seine schwierige Münchner Mission - begleitet von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl, die strahlten, als hätte es die Trainer-Posse beim Rekordmeister nie gegeben. Kompany, sagte Dreesen mit Pathos, sei „der Eine für alle“.