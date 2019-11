Klinsmanns Torquote in der Bundesliga kann sich sehen lassen. In 221 Spielen (davon 65 für die Bayern) traf der gelernte Bäcker 110 (31) Mal ins Schwarze. 36 Tore in der italienischen Serie A (in 103 Spielen), 29 (65) in Frankreich und 29 (56) in England sind ebenfalls Topwerte!