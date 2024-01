Tod der Fußballlegende „Danke Franz“ - Bayern-Arena strahlt für Beckenbauer

Beim Training trugen Kapitän Manuel Neuer und Co. Trauerflor. „Das Team als Herzstück des gesamten Vereins steht in Trauer an der Seite seiner Familie und Freunde“, hieß es vonseiten der Bayern. Beckenbauer war am Sonntagabend im Alter von 78 Jahren verstorben. Fans aus aller Welt können sich ab Mittwoch in ein digitales Kondolenzbuch eintragen.