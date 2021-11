Bundestrainer sieht „Tendenz“ : Flick rechnet mit Impfung bei Kimmich - und bestätigt Gnabry-Impfung

Hansi Flick und Joshua Kimmich (r). (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Frankfurt Der bislang ungeimpfte Nationalspieler Joshua Kimmich war zuletzt Gegenstand zahlreicher Corona-Debatten. Laut Hansi Flick scheint es beim Bayern-Profi jedoch ein Umdenken zu geben. Zudem äußerte sich der Bundestrainer zu den Impf-Gerüchten um Serge Gnabry und Jamal Musiala.

Hansi Flick musste zunächst sein Bild am Laptop justieren. Was er über seinen in der emotionalen Corona-Debatte angezählten Führungsspieler Joshua Kimmich sagen wollte, hatte sich der Bundestrainer aber ohnehin zurechtgelegt. „Ich glaube nicht, dass er dafür verantwortlich ist, dass wir so hohe Infektionszahlen haben“, sagte Flick am Mittwoch während einer Medienrunde des Deutschen Fußball-Bundes. Er berichtete auch von einem persönlichen Gespräch, in dem der Bayern-Profi zumindest die „Tendenz“ zur Corona-Impfung gezeigt habe.

Er denke, „dass es auch in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt“, sagte Flick. „Ich gehe mal davon aus, ja, es ist in Zukunft auch nichts anderes mehr möglich, denke ich mal.“ Derzeit befindet sich der 26 Jahre alte Kimmich als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Falls in Quarantäne, sehr zum Leidwesen des FC Bayern, der wegen Corona gleich auf mehrere Profis verzichten muss. „Ich glaube schon, dass ihn das Ganze beschäftigt“, sagte Flick. „Jetzt müssen wir einfach abwarten, wie es weitergeht. Wir müssen Vorbild sein, in dieser Situation ist es nicht so einfach.“ Er glaube, sein Gespräch mit dem Mittelfeldspieler sei „sehr gut“ gewesen. „Das muss er selber alleine entscheiden“, sagte Flick. „Warten wir ab.“

Neben Kimmich sind in München auch die DFB-Spieler Serge Gnabry und Jamal Musiala sowie Michael Cuisance und der positiv getestete Eric Maxim Choupo-Moting in Quarantäne. Die Champions-League-Dienstreise in die Ukraine und das 2:1 (2:0) im dortigen Olympiastadion hatte Choupo-Moting darum verpasst - weitere Partien werden bei ihm nun dazukommen. Medienberichten zufolge haben Gnabry, der nach einer Corona-Infektion genesen war, und Musiala inzwischen ihre erste Impfung erhalten. Der „Kicker“ hatte den Piks für Gnabry und Musiala zuerst vermeldet. Für Gnabry bestätigte Flick dies: „Serge hat eine Boosterimpfung bekommen.“ Diese würde nach der überstandenen Erkrankung ausreichen. Musiala soll den vollen Impfschutz in der Winterpause aufbauen.

Auf eine Impfpflicht für die deutschen Nationalspieler will der Bundestraine aber vorerst verzichten. „Ich kann jetzt auf Zeit spielen, wir haben im März erst das nächste Länderspiel“, sagte Flick. „Und ich denke, bis dahin hat sich vieles verändert.“

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die mit den DFB-Frauen im kommenden Sommer die EM in England spielt, sagte, bei einer „2G plus“-Regel könne es „mal passieren, dass du einen Spieler oder eine Spielerin nicht nominieren kannst“. Unter den deutschen Nationalspielerinnen liege die Impfquote aber bei „nahezu 100 Prozent“.

(dpa/old)