Zahlreiche Fußballer helfen mit : Hilfsprojekt von Goretzka & Kimmich sammelt Millionen

München Gemeinsam ist viel möglich. Mit diesem Motto haben die Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich eine Aktion für Corona-Leidtragende gestartet. Schon nach einem Wochenende hat sich das Millionenstartkapital mehr als verdoppelt.

Die Hilfsaktion der Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich ist sehr erfolgreich angelaufen und hat gleich am ersten Wochenende mehr als weitere 1,5 Millionen Euro eingebracht. Die Profis des FC Bayern München verzeichneten durch Zusagen vieler Kollegen nach eigenen Angaben insgesamt schon mehr als 2,5 Millionen Euro an Spenden für karitative Einrichtungen im Kampf gegen das Coronavirus. Goretzka und Kimmich hatten am Freitag selbst den Start-Betrag von einer Million Euro für die Aktion #WeKickCorona gegeben.