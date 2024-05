Die Bayern vor dem Rückspiel in Madrid Tuchel schwört die „unbeugsamen Bajuwaren“ im Bernabeu ein

Beim Abschlusstraining am Dienstagvormittag noch in München gab es positive Signale. Matthijs de Ligt gab nach Knieproblemen grünes Licht, wie Tuchel berichtete. Nachdem er beim 2:2 in der Allianz Arena gefehlt hatte, wird er im Abwehrzentrum an der Seite von Eric Dier verteidigen. Dier trainierte nach der beim 1:3 in Stuttgart erlittenen Platzwunde mit einem Pflaster an der Stirn. Das rustikale Abwehrduo soll Vinícius Junior stoppen, Reals zweifachen Hinspiel-Torschützen.