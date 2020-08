Triple-Sieger : Bayerns Triumph als Vorbild für das DFB-Team

Düsseldorf Der FC Bayern München hat 2020 nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick eine außergewöhnliche Siegesserie hingelegt. Die endet mit dem Gewinn des Triples. Die Art und Weise, wie die Bayern das geschafft haben, sollten sich andere Teams zum Vorbild nehmen.

Und die Bayern fanden in der Bundesliga zu altbekannter Stärke zurück, spielten sich wieder an die Tabellenspitze. In der Champions League blieb der Rekordmeister ungeschlagen und weckte spätestens mit dem Sieg gegen Chelsea Hoffnungen auf den ersten deutschen Sieg in der Königsklasse seit 2013.