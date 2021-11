Pünktlich zur Champions League : Nagelsmann sitzt gegen Benfica wieder auf der Bayern-Bank

Nach einem negativen PCR-Test muss Julian Nagelsmann die Spiele des FC Bayern München nicht mehr aus der Küche verfolgen, sondern darf wieder am Spielfeldrand stehen.

Julian Nagelsmann kehrt nach seiner überstandenen COVID-19-Erkrankung auf die Bank des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurück. Der 34-Jährige wird im Champions-League-Duell gegen Benfica Lissabon am Abend (21.00 Uhr/Amazon Prime) wieder an der Seitenlinie stehen. Das teilten die Bayern nach einem negativen PCR-Test mit. Der Trainer leitete am Mittag bereits das Anschwitzen an der Säbener Straße.