„Schönster Valentinstag“ Bayern freuen sich über Sieg bei PSG – zittern aber vor „Ausnahmespieler“ Mbappe

Nur Coman vergaß seine Wadenprobleme und geriet in seiner Geburtsstadt für einen Moment ins Schwärmen. Träumen, auch vom Finale in Istanbul am 10. Juni und dem Henkelpott, sei erlaubt, „wir können viel schaffen, wenn wir so spielen“, meinte der 26-Jährige, der die Bayern schon im Finale 2020 gegen seinen Ex-Klub ins Glück geschossen hatte. Allerdings: In drei Wochen werde es „noch schwieriger“ - wegen Mbappe, der dann starten wird.