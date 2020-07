Klopp legt sich fest : Bayern-Stars warten auf Königsklassen-Fahrplan

Trainer Hansi Flick. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Der FC Bayern schaut gespannt auf die erste Champions-League-Auslosung während der Corona-Pandemie. Die Münchner zählen schon als Achtelfinalist zu den Titelkandidaten. Das Endspiel am 23. August in Lissabon ist das Ziel. Wichtige Fragen sind offen.

Aus ihren feudalen Urlaubsdomizilen werden die Bayern-Stars sicherlich einen Blick nach Nyon werfen. Die Doublesieger aus München sind gespannt, wie der weitere Fahrplan der Champions League aussehen wird. An diesem Freitag (12.00 Uhr/Eurosport und DAZN) wird in der Schweiz ausgelost, wer im Falle eines Weiterkommens Viertel- und Halbfinalgegner des deutschen Fußball-Rekordmeisters sein könnte. „Wir denken an das nächste Spiel gegen Chelsea. Da wollen wir gucken, dass wir top vorbereitet sind, auch wenn sich ein 3:0-Vorsprung gut anhört“, sagte Trainer Hansi Flick.

Nach dem furiosen 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel in London vor der Unterbrechung des Wettbewerbs wegen der Corona-Pandemie ist aber noch nicht klar, wo die Münchner am 7. oder 8. August ihr Rückspiel bestreiten. In der heimischen Arena? Oder schon in Portugal, wo am 12. August das Finalturnier um den Henkelpott beginnt? Für die Europäische Fußball-Union UEFA ist das auch eine Frage der Risikoabwägung, ob sie Mannschaften in Zeiten der Pandemie vorher noch einmal in andere Länder reisen lassen. Zumal die Bestimmungen in den Ländern variieren. Andererseits wollen die Teams ihr Heimrecht auch nicht verlieren.

Angesichts des komfortablen Vorsprungs aus dem Hinspiel dürfen die Bayern schon einmal recht sicher mit der nächsten Runde planen. Für Jürgen Klopp, Trainer des im Achtelfinale gegen Atlético Madrid ausgeschiedenen Vorjahresgewinners FC Liverpool, zählen die Münchner wie Manchester City zu den Favoriten. „Das wäre ein interessantes Spiel!“, sagte Klopp mit Blick auf das Finale am 23. August in Portugals Hauptstadt Lissabon.

Flick hätte gegen diese spektakuläre Finalpaarung gegen ManCity und Bayerns früheren Starcoach Pep Guardiola im Endspiel sicher nichts einzuwenden. „Ich glaube, Manchester City ist schon eine Mannschaft, die absolute Qualität hat, aber auch Barcelona, Real oder Juve. Alle großen Mannschaften haben sehr viel Erfahrung“, sagte der 55-Jährige.

Flick will nach dem kurzen Urlaub für seine Doublesieger aber erst einmal den FC Chelsea in den Fokus nehmen. Die Vorbereitung beginnt am 20. Juli mit Cybertraining, drei Tage später geht es in Kleingruppen weiter. Vom 26. Juli an findet das Mannschaftstraining wieder statt - alles begleitet von Corona-Tests.

In diesem schwierigen Jahr wartet die Königsklasse mit einer neuen sportlichen Herausforderung auf. Aus terminlichen Gründen werden Viertelfinale und Halbfinale ausnahmsweise in jeweils nur einem Spiel ausgetragen. „Wir wissen, dass solche One-Act-Spiele nicht ganz so einfach sind. Du musst auf den Punkt fit sein“, hatte Bayern-Coach Flick zu Wochenbeginn zum neuen Modus erklärt.

Wie die Münchner stecken weitere Teams mitten im Achtelfinale. Auch die Rückspiele zwischen Manchester City gegen Real Madrid (2:1), Juventus Turin gegen Olympique Lyon (0:1) und dem FC Barcelona gegen SSC Neapel (1:1) stehen noch aus. Weiter sind schon RB Leipzig, Atalanta Bergamo, Paris Saint-Germain und Atlético.

(eh/dpa)