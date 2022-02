Salihamidzic zu Matthäus : „Was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht“

Salzburg Nach dem 2:4 beim VfL Bochum hat Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Defensive des FC Bayern kritisiert. Vor dem Champions League in Salzburg hat nun FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf die Matthäus‘ kritische Worte reagiert – und das deutlich.

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat mit deutlichen Worten auf die Kritik von DFB-

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus an Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano reagiert. „Lothar muss natürlich was sagen. Er ist ja Experte“, sagte Salihamidzic am Mittwochabend dem Streamingdienst DAZN. Aber das interessiere ihn nicht. „Das geht an mir vorbei“, betonte Salihamidzic und ergänzte: „Wir wissen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir nicht gut gespielt haben. Aber wir stehen zu unseren Spielern, reden und arbeiten mit ihnen. Aber was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht.“