Vier Tore in 14 Minuten : Unaufhaltsamer Lewandowski schießt Bayern zum Gruppensieg

Belgrad Die unwiderstehliche Tormaschine Robert Lewandowski hat Bayern München mit dem schnellsten Viererpack der Champions-League-Geschichte zum wertvollen Gruppensieg geführt. Der Rekordmeister bleibt unter Interimstrainer Hansi Flick weiter ungeschlagen.

Bei seinen Treffern (53., Handelfmeter und 61., 64., 68.) weckte Lewandowski Erinnerungen an seinen legendären Bundesliga-Fünferpack in neun Minuten gegen den VfL Wolfsburg. Auch diesmal waren fünf Treffer drin, doch Trainer Hansi Flick nahm "Lewa" vorzeitig vom Platz (77.). Für den 31-Jährigen waren es die Saisontore Nummer sieben bis zehn in der Königsklasse, in der er jetzt insgesamt stolze 63-mal getroffen hat.