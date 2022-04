Schwächelnde Münchner : Wieso der FC Bayern auf dem Prüfstand steht

Symbolbild: Thomas Müller beim Spiel in Villarreal. Foto: dpa/Nicola Mastronardi

Analyse München Die große Münchner Fußball-Maschine läuft in diesen Wochen nicht rund. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Villarreal am Dienstagabend muss aber ein Erfolg her. Trainer Julian Nagelsmann setzt dafür auf Zweckmäßigkeit.

Die „Mia san mia“-Fraktion stimmte schon nach der Niederlage den Chor grimmiger Zuversicht an. Am lautesten sang Leon Goretzka. „Wir werden uns steigern müssen, und wir werden uns steigern“, versprach Bayern Münchens Nationalspieler nach dem 0:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal, „am Dienstag brennt richtig die Hütte, und wir werden ein Spiel abliefern, das Bayern-like ist.“ Das wird auch notwendig sein, denn das erste Aufeinandertreffen mit dem Außenseiter aus Spanien wies beunruhigende Schwächen des deutschen Meisters nach.

Derart beunruhigend, dass Trainer Julian Nagelsmann zunächst mal nicht einstimmte in Goretzkas Gesang. „Ich habe viel zu tun bis Dienstag“, erklärte er nach dem ebenfalls nicht gerade überzeugenden 1:0-Bundesliga-Erfolg über den Abstiegskandidaten FC Augsburg, „dessen bin ich mir bewusst.“ Und auf die Frage, wie sehr sich sein Ensemble steigern müsse im Vergleich zur Liga-Partie, antwortete er: „Um 60 bis 70 Prozent.“

Info So spielten sie das Hinspiel FC Villarreal Rulli - Foyth (81. Aurier), Albiol, P. Torres, Estupinan - Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin (59. Pedraza) - G. Moreno, Danjuma (81. Chukwueze) Bayern München Neuer - Pavard (71. Süle), Upamecano, Lucas Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Coman, Th. Müller (62. Goretzka (90.+4 Roca)), Gnabry (62. L. Sané) - Lewandowski

Das mag ein bisschen hochgegriffen sein. Aber Tatsache ist, dass am Dienstagabend (21 Uhr) das System Bayern auf dem Prüfstand steht. Ausgerechnet in jener Phase der Saison, die Entscheidungen über Titel und internationale Erfolge bringt, ist der Meister erkennbar aus dem Tritt. Die Probleme: Das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft ist nicht vernünftig abgestimmt. Im Drang nach vorne vergisst das Team notwendige Absicherungen. Die Zusammenarbeit der einzelnen Mannschaftsteile funktioniert nicht rund. In der vielgerühmten Offensive gibt es Ballverluste, weil die weithin anerkannten Zauberkünstler dem lässig aufgeführten Kunststück den Vorzug vor zielgerichteter Zweckmäßigkeit geben. Und wesentliche Spieler haben keine Bestform. Leroy Sané und Serge Gnabry hängen ebenso hinter den hohen eigenen Ansprüchen zurück wie der ewige Thomas Müller und Joshua Kimmich.

Kimmich, der sich als geborener Anführer begreift (mit Recht), will im Bewusstsein dieser Rolle zu viel, am liebsten würde er Doppelpass mit sich selbst spielen. Müller fehlt die Selbstverständlichkeit seines vom Gefühl getriebenen Spiels. Gnabry und Sané wirken gelegentlich regelrecht lustlos.

Das alles führte in Villarreal dazu, dass die Spanier einen viel höheren Sieg verpassten. Und ähnliche Vorstellungen des deutschen Branchenführers haben in der Saison zu bemerkenswerten Niederlagen im Lande geführt. Im DFB-Pokal gab es in Mönchengladbach ein 0:5, in der Bundesliga in Bochum ein 2:4. Dennoch fallen die Schwächen der Münchner, vor allem ihr hemmungsloses Offensivspiel ohne entsprechende Rückversicherung, in der nationalen Meisterschaft nicht so ins Gewicht. Die Überlegenheit der Mannschaft, die Klasse der einzelnen Spieler, der Wille des Teams lassen die Bayern in Deutschland in einer eigenen Liga spielen. Es gibt keine ernsthafte Konkurrenz – nicht einmal in wackligen Momenten.

In der Champions League sieht das anders aus. Das hat Villarreal, das anerkannt kleinste Licht aller Viertelfinal-Teilnehmer, eindrucksvoll vorgeführt. Die Bayern werden sich nicht locker darauf verlassen können, dass in ihrem Stadion „die Hütte brennt“, wie Goretzka so schön sagt, und die Spanier verschüchtert ihre Bemühungen um ein gutes Ergebnis einstellen werden wie Red Bull Salzburg im Achtelfinale. Die Österreicher wurden nach einem fußballerisch ebenfalls bedenklichen Hinspiel (1:1) in der Münchner Arena mit 7:1 überrollt. Villarreal geht dagegen im Bewusstsein eigener Auswärtsstärke mit breiter Brust ins Spiel. In der Gruppenphase gewann die Mannschaft von Trainer Unai Emery in Bern (4:1) und Bergamo (3:2), im Achtelfinale setzte sie sich bei Juventus Turin mit 3:0 durch. Das sollte die Sinne schärfen in Deutschlands Vorzeigeklub.

Nagelsmanns Sinne sind schon geschärft. Denn für ihn geht es darum, neben dem fast schon selbstverständlichen Gewinn der Meisterschaft etwas für den Stellenwert in Europa zu tun. Ein Ausscheiden gegen den Siebten der spanischen Liga wäre dem guten Ruf des immer noch erst 34 Jahre alten Fußballlehrers nicht zuträglich.

