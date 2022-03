Form, Ziele, Lewandowski : An diesen Stellen rumort es bei den Bayern

München Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Salzburg herrscht Unruhe bei den Bayern. Die Form stimmt nicht, Trainer Julian Nagelsmann rätselt ob der Gründe, und Robert Lewandowskis Zukunft wird öffentlich besprochen.

Was aber ist in der Champions League, dem Bereich, in dem der Triplegewinner von 2013 und 2020 seine internationale Kür laufen will? Schon das Hinspiel bei quirligen Salzburgern offenbarte bedenkliche Schwächen, die vor dem Rückspiel am Dienstag nicht unbedingt eine ungestörte Nachtruhe versprechen. Das Abwehrverhalten der Mannschaft schwankte zwischen Sorglosigkeit und mangelnder Konzentration, zwischen Überheblichkeit und fehlender Abstimmung. Erst eine deutliche Leistungssteigerung sicherte ein Unentschieden durch ein Tor von Kingsley Coman in letzter Minute. Viel zu wenig gegen einen der vermeintlich leichten Achtelfinalgegner.