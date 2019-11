„Denke schon, dass er das kann“ : Bundestrainer Löw lobt Flick als Dauerlösung

München Bundestrainer Joachim Löw traut seinem einstigen Assistenten Hansi Flick die dauerhafte Anstellung als Trainer beim FC Bayern zu.

„Ich denke schon. Er hat die Kompetenz und eine hohe emotionale Fähigkeit, mit den Spielern umzugehen“, sagte Löw in der Halbzeit des Münchner Top-Spiels am Samstagabend gegen Borussia Dortmund bei Sky. „Natürlich weiß Hansi, was zu tun ist. Ich denke schon, dass er das kann.“