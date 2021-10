„Falschinformation aufgesessen“ : Bundesregierung und Ethikrat hoffen auf Kimmich-Impfung

Berlin Die Bundesregierung und der Ethikrat finden, dass es zu den Impf-Bedenken von Bayern-Profi Joshua Kimmich überzeugende Antworten gibt – und hoffen, dass sich der Nationalspieler doch noch impfen lässt. Unterstützung für Kimmich kommt von der AfD.

Die Bundesregierung hofft noch auf eine Entscheidung von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich für eine Corona-Impfung und hat dazu auf umfassende Informationen hingewiesen. Alle Fragen seien natürlich berechtigt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Zu Aspekten wie Art und Wirkung der Impfstoffe oder möglichen Impffolgen gebe es aber „klare und überzeugende Antworten“ nationaler und internationaler Experten.

„Kein Fachmann in Fragen der Impfstoffe“ : Stiko-Chef weist Kimmichs Bedenken zu Corona-Impfung zurück

Kimmich hatte am Samstag bestätigt, dass er noch ungeimpft sei. Es gebe „ein paar Bedenken - gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“, hatte der FC-Bayern-Profi erklärt. Gleichzeitig schloss er eine Impfung nicht grundsätzlich aus. Es sei „sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse“.