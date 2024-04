Müller nach Bayern-Blamage „Der Groll in mir lächelt schon fast wieder“

Auf der Bank sitzen soll auch in London der zunehmend in der Kritik stehende und – Stand jetzt – im Sommer scheidende Coach Thomas Tuchel. „Trainer haben wir schon gewechselt – die ganze Zeit“, sagte Eberl. Er nimmt vor dem Endspurt, in dem die Saison nur noch in der Champions League halbwegs gerettet werden kann, vor allem die Spieler in die Pflicht.