Meilenstein für Bayern-Angreifer : Robert Lewandowski knackt die 300-Tore-Marke

Torjäger Robert Lewandowski hat am Samstag als zweiter Spieler überhaupt, die Marke von 300 Toren in der Fußball-Bundesliga erreicht. Der Torschützenkönig vom deutschen Rekordmeister Bayern München erzielte gegen den 1. FC Köln (4:0) einen Dreierpack und tritt damit in die Fußstapfen der verstorbenen Fußball-Legende Gerd Müller (365 Tore).