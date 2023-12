Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich Nächste Zwangspause für Bayern-Star Gnabry

Vor der Winterpause haben die Bayern noch drei Partien. Nach dem finalen Gruppenspiel in der Champions League am kommenden Dienstag bei Manchester United geht es in der Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag gegen den VfB Stuttgart und drei Tage später gegen den VfL Wolfsburg. Im neuen Jahr geht es am 12. Januar mit einem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim weiter.