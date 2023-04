„Hatte Probleme mit ihm“ Gerland kritisiert Salihamidzic im Doppelpass

Gerland war ab 1990 mit Unterbrechungen Co-Trainer bei den Bayern, der frühere Profi assistierte etwa Pep Guardiola, Jupp Heynckes oder zuletzt Hansi Flick. Er gilt auch als Entdecker von Stars wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Thomas Müller. Zuletzt stand Gerland am Bayern-Campus in der Verantwortung. „Ich hatte 25 wunderbare Jahre, habe unter den besten Trainern der Welt und mit den besten Spielern gearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass mich damals auch Hansi Flick noch dazu geholt hat und ich mit ihm noch so viele Titel gewonnen habe. Als er dann ging, bin ich auch gegangen“, sagte Gerland.