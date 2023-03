Trainer-Hammer in der Bundesliga FC Bayern trennt sich offenbar von Nagelsmann - und holt Tuchel

In jenem Sommer war Nagelsmann nach München gekommen, 25 Millionen Euro überwies der Klub dafür an RB Leipzig. Und spätestens in dieser Saison durfte man auch vom Titel in der Königsklasse träumen, Nagelsmanns Team gewann sämtliche seiner bislang acht Spiele auf internationalem Parkett. In der Liga aber schwächeln die Bayern.