Video bei Instagram : Bayern-Star soll wegen Tattoo gegen Corona-Regeln verstoßen haben

Düsseldorf Erst die Haare, jetzt die Haut: Nach der Kritik an Profi-Fußballern wegen frisch geschnittener Haare in der Pandemie, soll ein Bayern-Star jetzt gegen die Corona-Regeln verstoßen haben, um sich tätowieren zu lassen. Das zeigt ein Video.

Tattoo-Studios haben im Lockdown geschlossen. Bayern-Star Corentin Tolisso soll sich jetzt trotzdem tätowieren lassen haben. Wie die „Bild“-Zeitung (Bezahl-Inhalt) berichtet, postete der Tätowierer Cristian Marin am Freitag ein Video bei Instagram, das ihn und Tolisso zeigt. Darin ist zu sehen, wie Marin ohne Maske ein neues Tattoo am rechten Arm von Tolisso sticht, während der Franzose auf einem Tablet Fußball schaut – ebenfalls ohne Maske. Nach kurzer Zeit löschte der Tätowierer das Video wieder.

Damit wäre Tolisso nicht der erste Profi-Fußballer, der auf diese Weise gegen die Corona-Regeln verstößt. Matheus Cunha von Hertha BSC hatte sich gerade erst zwischen zwei Bundesligaspielen die Worte „Viver“ und „Vencer“ auf die Oberschenkel tätowieren lassen. Deshalb belegte Hertha den 21 Jahre alten Brasilianer mit einer Strafe, über deren Höhe der Bundesligist keine Angabe machte. „Wir haben natürlich in aller Deutlichkeit mit Matheus über dieses Thema gesprochen“, sagte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich . „Matheus hat seinen Fehler eingesehen und wird eine Spende an eine soziale Einrichtung leisten. Damit ist das Thema für uns erledigt und wir schauen nach vorne.“

Erst vor Kurzem standen Profi-Fußballer zudem in der Kritik, weil sie jede Woche mit offenbar frisch geschnittenen Haaren auf den Fußballplätzen zu sehen sind. Dabei haben auch Friseure im Lockdown geschlossen – Hausbesuche sind verboten und stellen einen Verstoß gegen die Corona-Regeln dar. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hatte Kostenpflichtiger Inhalt in einem offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund seinen Unmut über die frisch frisierten Fußballprofis geäußert.