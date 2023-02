Hainer über Neuer Nicht über Vertragsauflösung nachgedacht

Genau wie Neuer hatte Ronaldo in einem Interview schwere Vorwürfe gegen seinen Klub erhoben, die Trennung vom portugiesischen Fußball-Superstar war in Manchester die Folge. Der aktuell verletzte Bayern-Kapitän und Nationaltorwart Neuer hatte in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und von „The Athletic“ die eigene Clubführung massiv kritisiert.

In erster Linie ging es dabei um die Trennung von seinem engen Freund und Torwarttrainer Toni Tapalovic („Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen“).