In Meisterschaft weit abgeschlagen Die Bayern sind nur noch einer von vielen

Und es führt selbstverständlich zu den üblichen Reflexen. Gewohnheitsgemäß wird alles in Frage gestellt. In erster Linie der Trainer Thomas Tuchel. Dem dürren Asketen kreiden sie schon lange eine fehlende Entwicklung der Mannschaft an, die freilich seine Vorgänger ebenfalls nicht anstoßen konnten. Die Bayern-Führung hat ihren Mangel an Vertrauen in seine Fähigkeiten bereits durch die Trennung am Saisonende zum Ausdruck gebracht.