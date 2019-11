Offizielle Bestätigung : Bayern München sagt Wenger ab

München Arsène Wenger wird nicht neuer Bayern-Trainer. Einem Bericht zufolge hat der deutsche Fußball-Meister dem Franzosen abgesagt.

Arsène Wenger wird nicht Nachfolger von Niko Kovac bei Rekordmeister Bayern München. Der deutsche Fußball-Meister bestätigte am Donnerstagnachmittag auf SID-Anfrage die Absage an den 70-jährigen Franzosen, nachdem die „ Bild “ zuerst über die neue Entwicklung berichtet hatte.

„Arsène Wenger hat Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochnachmittag angerufen und grundsätzlich Interesse am Trainerposten beim FC Bayern signalisiert“, teilte der Verein auf Anfrage der „Bild“ mit: „Der FC Bayern schätzt Arsène Wenger für seine Arbeit als Trainer bei Arsenal London sehr, aber er ist keine Option als Trainer beim FC Bayern München.“ Gründe für die Entscheidung nannte ein Bayern-Sprecher im SID-Gespräch nicht.

München sucht seit der Entlassung des bisherigen Cheftrainers am vergangenen Sonntag einen neuen Coach. Wenger galt bisher als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Kovac war am Sonntag nach der 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt nach knapp anderthalb Jahren als Trainer bei den Bayern entlassen worden. Interimsweise betreut Ex-Profi Hansi Flick den Rekordmeister und erreichte am vergangenen Mittwoch mit den Münchnern durch ein 2:0 gegen Olympiakos Piräus vorzeitig das Achtelfinale der Champions League.