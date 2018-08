Bundesliga 2018/19: Der Videobeweis macht wieder Ärger

München Ein Spiel der neuen Fußball-Bundesliga-Saison ist gespielt und schon gibt es Ärger mit dem Videobeweis. Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen fordert ein Umdenken.

Sportchef Alexander Rosen von 1899 Hoffenheim hat nach der Niederlage im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München harsche Kritik an der Handhabung des Videobeweises geübt. „Wir haben es bei der Weltmeisterschaft gesehen: Da hatten wir einen leitenden Schiedsrichter aus Simbabwe, einen Vierten Offiziellen aus Saudi-Arabien und im Videoraum saß einer aus Uruguay. Es gab keine Testphase und der Videobeweis wurde zu etwas gemacht, was er sein soll, nämlich eine ganz wunderbare, sinnvolle und gerechte Einrichtung. Und dann haben wir das, was wir heute erlebt haben. Das steht im Gegensatz zu dem, was es sein sollte“, schimpfte Rosen nach der Hoffenheimer 1:3-Niederlage am Freitagabend in München.