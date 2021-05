Ungewöhnliches Bild : In dieser Tabelle ist der FC Bayern Letzter

Düsseldorf Der FC Bayern thront in der Tabelle ganz oben. So ist man es als deutscher Fußball-Fan gewohnt – schließlich gehen seit 2013 alle Meisterschaften an die Münchner. Doch es gibt eine Statistik, in der die Bayern in dieser Saison tatsächlich am anderen Ende der Tabelle stehen.

„Ohne Fans ist es nicht dasselbe“ – so oder so ähnlich äußern sich Bundesliga-Profis Woche für Woche, wenn sie nach dem nächsten Geisterspiel gerne mit den Anhängern gefeiert oder während der Partie deren Anfeuerungen gebraucht hätten. Was man bei der momentanen Lage der Pandemie, in der Zuschauer in Bundesliga-Stadien undekbar sind, fast vergisst: In dieser Saison gab es schon Spiele vor Heimpublikum. Allerdings nicht für alle Klubs.

Der FC Bayern ist das einzige Team, das in dieser Spielzeit noch nicht einen Zuschauer in der Allianz Arena begrüßen durfte. Das zeigt ein Blick auf die Besucherzahlen der Saison 2020/21 (Quelle: transfermarkt.de). Demnach waren nur in München noch keine Fans für ein Bundesliga-Spiel zugelassen. Damit steht der FC Bayern in diesem Ranking auf Platz 18 von 18.

Ein sehr ungewöhnliches Bild, da der deutsche Rekordmeister sonst immer auf den Spitzenplätzen dieser Rangfolge zu finden war. Mit einer Kapazität von mehr als 75.000 Zuschauern wurde die Allianz Arena in den vergangenen Jahren meist nur vom Dortmunder Westfalenstadion übertroffen. 2018/2019, in der letzen Saison vor Beginn der Pandemie, zählte der FC Bayern auf Platz zwei der Zuschauertabelle noch fast 1,3 Millionen Besucher in den 17 Liga-Partien. Der Stand heute: Null Zuschauer in bislang 15 Bundesliga-Heimspielen.

Auf den weiteren „Abstiegsplätzen“ der Zuschauertabelle finden sich Schalke 04 und der 1. FC Köln, die sonst ebenfalls deutlich weiter oben in dem Ranking auftauchen. Doch in Gelsenkirchen waren nur einmal 300 Zuschauer zugelassen, in Köln durften zweimal 300 Menschen zu einem FC-Heimspiel kommen. Ganz oben thront wie sonst meist auch der BVB, der mit dem Westfalenstadion die Arena mit der größten Zuschauerkapazität stellt (81.365). Insgesamt 21.100 Besucher zählten die Dortmunder in dieser Saison bislang – verteilt auf drei Partien.

Die komplette Zuschauertabelle der Bundesliga-Saison 2020/21:

Borussia Dortmund: 21.100 VfB Stuttgart: 17.500 RB Leipzig: 17.000 Eintracht Frankfurt: 14.500 Union Berlin: 13.400 TSG Hoffenheim: 12.330 Borussia Mönchengladbach: 10.683 Werder Bremen: 8.400 Hertha BSC: 8.000 Bayer Leverkusen: 6.042 FC Augsburg: 6.000 Arminia Bielefeld: 5.460 VfL Wolfsburg: 5.132 Mainz 05: 3.403 SC Freiburg: 3.200 1. FC Köln: 600 Schalke 04: 300 Bayern München: 0

