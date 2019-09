Bluterguss entfernt : Bayern vorerst ohne Goretzka

München Nationalspieler Leon Goretzka wird dem FC Bayern München vorerst fehlen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler am Mittwoch musste sich nach einer Verletzung am linken Oberschenkel einer Operation unterziehen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss bis auf Weiteres auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Der Ex-Schalker musste sich am Mittwoch einer Operation unterziehen, bei dem Eingriff wurde ein Bluterguss erfolgreich entfernt. Das teilte der Titelverteidiger drei Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) mit.

Der 24-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche in der Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf das EM-Qualifikationsspiel in Hamburg gegen die Niederlande (2:4) erneut am linken Oberschenkel verletzt. Über die voraussichtliche Dauer des Ausfalls von Goretzka machte der FC Bayern keine Angaben.