Nach turbulentem Vorjahrestreffen : Folgt die nächste denkwürdige Bayern-Mitgliederversammlung?

München Vor einem Jahr gab es Buhrufe und Pfiffe – und diesmal? Beim FC Bayern steht die nächste Jahreshauptversammlung an. Präsident Herbert Hainer steht erneut zur Wahl. Ein Reizthema kommt wieder auf den Tisch.

Ein Jahr nach einem denkwürdigen Ende mit Pfiffen und Buhrufen steht am Samstag (18 Uhr) wieder eine Jahreshauptversammlung beim FC Bayern München an. Präsident Herbert Hainer stellt sich dabei im Audi Dome den Mitgliedern zur Wiederwahl. In den Berichten von Vorstand um Oliver Kahn und Präsidium um Hainer werden Erfolge und Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres präsentiert. Das Reizthema Katar , um das es im Vorjahr viel Streit gab, wird ebenfalls wieder auf den Tisch kommen.

Wie groß wird der Ärger in der heiklen Katar-Causa in diesem Jahr werden?

Das ist die große Frage. Im Vorjahr gab es am Ende Tumulte in der Halle, Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach sogar von der „schlimmsten Veranstaltung, die ich je beim FC Bayern erlebt habe“. Und jetzt? Im Vorfeld investierte der Verein viel Zeit in den Dialog mit Mitgliedern, veranstaltete im Sommer zudem einen Runden Tisch zu dem Thema. Seit Jahren wird die lukrative Sponsorenbeziehung des Vereins zur Fluggesellschaft Qatar Airways kontrovers diskutiert. Mitglied Michael Ott, dessen abgelehnter Spontanantrag im Vorjahr für viel Ärger gesorgt hatte, kündigte bereits an, sich wieder zu Wort zu melden.